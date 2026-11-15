На чем могут заработать регионы Беларуси - мнение эксперта

Развитие регионов - это огромный потенциал для сельского хозяйства, лесозаготовки и льняной отрасли, а также для привлечения инвестиций и создания рабочих мест, такое мнение высказал эксперт.

Алексей Авдонин, председатель правления белорусского общества "Знание": "В условиях глобальных изменений в экономике крайне важно сосредоточиться на внутреннем рынке и развитии регионов. Развитие регионов - это огромный потенциал для привлечения инвестиций и создания новых производств, товаров, сервисов. Это важно для создания новых рабочих мест с достойной заработной платой, чтобы предотвратить вынужденную трудовую миграцию в столицу и областные центры. Для этого необходимо развивать сельское хозяйство, лесозаготовку, а также производство и переработку льна. Мы видим, что эти направления сейчас очень востребованы: продукция аграрного сектора пользуется высоким спросом на зарубежных рынках, и на этом можно хорошо заработать".