На что обращает внимание санэпидслужба при проверке пляжей и мест торговли в Минске

Аномальная жара продолжает испытывать белорусов на прочность. Под особым вниманием профильных ведомств находятся пляжи и объекты питания. Еженедельно специалисты санэпидслужбы проверяют зоны отдыха и места торговли.

В связи с установленным красным уровнем опасности контроль усилился, поскольку в условиях таких высоких температур требования к хранению и реализации пищевой продукции возрастают.

Ольга Тимошенко, завотделением гигиены питания Минского городского центра гигиены и эпидемиологии: "Обращается внимание на наличие документов, подтверждающих качество и безопасность, а также на соблюдение правил личной гигиены. У продавца обязательно должна быть спецодежда. Если осуществляется порционирование блюд, то наличие одноразовых перчаток является обязательным условием. Потребитель может потребовать эти документы у продавца, чтобы удостовериться, что продукция, которую ему предлагают, действительно безопасна"

По результатам лабораторных исследований нарушений не выявлено. Однако контроль за качеством воды продолжится в течение всего купального сезона.