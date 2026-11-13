На "Фактор. BY" пройдет финальный день телекастингов. Это последняя возможность начинающим звездам стать ближе к своей мечте.

С собой участники пятого дня прослушиваний захватили гусли и гитару. В качестве талисманов даже сплели белорусских национальных кукол. Но удивит ли это четверку наставников, которая, кажется, уже видела все?

В числе вокалистов, что ждут выхода на сцену, папа Таси Бодяко, суперфиналистки "Фактор. BY. Дети", и известная телезрителям слабовидящая певица Патриция Курганова.

Правом нажать на "золотую кнопку" еще не воспользовалась Ольга Бузова. Напомним, именно "золотая кнопка" - своеобразный билет на "стулья" для участника, который безоговорочно покорит наставницу.

участники шоу "Фактор. BY"

На вопрос, много ли бриллиантов на телекастингах, наставница талант-шоу "Фактор. BY" Ольга Бузова ответила: "Ну, вы уже сами все видели. Вы знаете, там не только бриллианты, и жемчуг, и изумруды, и рубины, и сапфиры! На самом деле сезон получается очень мощным. Огромное количество классных вокалисток. Невероятное количество хороших мужских голосов. Но пока такого вот прямо однозначного претендента на лидерскую позицию я пока не вижу, потому что хочется чуть-чуть еще повариться и в лагере, и пощупать некоторых".

Кому сегодня повезет услышать безоговорочное "да" и пройти в следующий этап - тренировочный лагерь? Продолжаем следить за ходом телекастинга шестого сезона "Фактор. BY" - 13 ноября в 20:45 на "Беларусь 1".