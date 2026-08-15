На фестивале "Бацькава булка" в Свислочи испекут каравай весом 150 кг

Весело и многолюдно 15 августа в Свислочи - в хлебном сердце Беларуси. Здесь проходит пятый каравай-фест "Бацькава булка".



Это праздник, который из местечкового вырос в республиканский, и теперь его знают, любят и ждут по всей стране. Нынешний фестиваль - это тысячи гостей, уникальная программа, международные участники и главная звезда: 150-килограммовый каравай.



А кульминацией мероприятия станет вечерний гала-концерт, который Белтелерадиокомпания покажет в воскресенье, 16 августа, в 21:00 на "Беларусь 3".

"Бацькава булка" - это знаменитая сдобная пшеничная плетенка из трех жгутов (колосков), ставшая брендом после посещения Александром Лукашенко пекарни в Свислочи. Изделие выпекают из дрожжевого сдобного теста по традиционной рецептуре, придавая форму красивой косы. Подробнее о том, как проходит мастер-класс по изготовлению "Бацькавай булкі", см. видео.