На Фестивале науки в Минске можно изучить клетки крови и мышцы человека

6 сентября в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси продолжается Фестиваль науки. Площадки посвящены науке, робототехнике, искусственному интеллекту. Особое место здесь занимает медицина. Акценты сделаны в том числе и на взаимодействии между российскими и белорусскими коллегами.

Организаторы подготовили более 200 активностей, в мероприятии участвуют 2500 исследователей (большая часть из них - молодые ученые), а также свыше 30 научных и образовательных учреждений из России.

Валерия Лосева, зампредседателя совета молодых ученых Министерства здравоохранения России: "Представлена площадка Пироговского университета. В целом медицинский кластер собран из студенческих научных кружков нашего университета. И сегодня команды представляют навыки первой экстренной медицинской помощи, которые, безусловно, важны для каждого человека и требуются в повседневной жизни. И вместе с этим есть возможность проверить свои знания в космической, авиационной медицине, узнать что-то новое, потренировать хирургические навыки и увидеть различные инструменты, которые используются для оказания высокотехнологичной медицинской помощи".

"На Фестиваль науки мы приехали представить нашу кафедру факультетской педиатрии, которая ежегодно проводит педиатрические чтения, на которые мы приглашаем студентов со всей России, а также стран СНГ, в том числе и белорусских медицинских университетов. Помимо конференции у нас также ежегодно проходит олимпиада по педиатрии, где также принимают участие студенты различных университетов", - рассказал гость из России.

На интерактивной площадке "Медицина" посетители изучают клетки крови, мышцы человека и другие ткани, участвуют в мастер-классах, могут сами безопасно провести химический эксперимент. Отдельное направление фестиваля - "Человек и биология".

Впервые Фестиваль науки проходит два дня. 6 сентября площадки работают до 19:00.