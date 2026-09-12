На "Фестивале профессий" в Минске представлено более 60 специальностей

12 сентября белорусская столица празднует День города. Атмосферно и зрелищно на всех локациях. Программа мероприятий насыщенная.

В парке имени Горького в рамках республиканского проекта "Минск - молодежная столица 2026" проходит "Фестиваль профессий". 85 интерактивных площадок позволяют ребятам с головой окунуться в профессию. Здесь представлено более 60 специальностей.

Например, в зоне под названием "Служба спасения" любой желающий может примерить пожарную форму, узнать правила тушения, пройти квест-игру и получить призы за правильные ответы. И такие интерактивы есть в каждой из зон.

Елена Лапковская, начальник центра доуниверситетского образования Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы: "Мы приехали полным составом - 13 факультетов и центры доуниверситетского образования. Сегодня у нас сплошной интерактив: мы привезли беспилотный летательный аппарат военного факультета и тренажер, на котором будущие курсанты могут проверить навыки стрельбы. Самое главное - университеты и колледжи привлекают внимание ребят, чтобы они сделали правильный выбор. Для молодых людей это прекрасная возможность".

"Мы - абитуриенты 2027 года, поэтому нам захотелось посмотреть. Мы узнали, что здесь будут представлены различные университеты, и поскольку мы пока находимся в раздумьях, в какой вуз поступать, мы посчитали, что будет прикольным сходить в парк, покататься на аттракционах и также ознакомиться с разными университетами и посмотреть локации", - поделился впечатлениями молодой человек.

На фестивале работают представители 90 учреждений образования и более 20 предприятий. Уже на входе ребят встречает квест: получи "трудовую книжку", пройди все зоны и выиграй призы. Также каждый университет и колледж подготовил интерактивные мастер-классы, чтобы молодые люди могли определиться с будущей профессией.