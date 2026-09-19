На фестивале-ярмарке "Дожинки" в Дзержинске чествовали женщин-комбайнеров

19 сентября Дзержинск принимает "Дожинки" Минской области. На фестиваль-ярмарку съехались не только хлеборобы, но и гости со всей страны.

Дзержинск, город - спутник Минска, значительно преобразился к празднику: он нарядный, красочный, ароматный и такой неузнаваемый.

"Дожинки" - это возможность почувствовать гордость за агропромышленный комплекс Минской области. В Дзержинске развернуты торговые ряды, проходят дегустации, презентации гастрономических новинок: молочных, мясных, рыбных, овощных, фруктовых и, конечно же, хлебных.

Флагманам белорусского АПК есть что показать и чем угостить. А еще свои ноу-хау здесь демонстрируют и сельхозмашиностроители страны.

"Дожинки" - это еще и город мастеров. Поражает и талант наших ремесленников, превращающих соломку, глину, дерево в произведения искусства.

"Я приехала из Санкт-Петербурга специально на этот фестиваль. Меня пригласил мой брат, который живет здесь, в Дзержинске. Пригласил еще летом. Первые впечатления - действительно очень приятная атмосфера, чувствуется праздник", - поделилась впечатлениями гостья из России.

Символично, что в Год белорусской женщины состоялось награждение хозяек хлебных нив центрального региона. Это две женщины-комбайнера: Марина Пенязь из хозяйства "Весейский Покров" Слуцкого района и Татьяна Печурко из ОАО "Деревное" Столбцовского района.

"Первый раз на уборке тяжеловато было. Но мы справились. Рядом был муж, и это очень сильно помогало", - призналась Татьяна Печурко.

Впереди главное событие - награждение победителей соревнования по уборке урожая-2026.