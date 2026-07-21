На финишной прямой: строительство Национального исторического музея Беларуси близится к завершению

Строительство Национального исторического музея Беларуси на финишной прямой - выполнено 95 % работ. На одном из самых масштабных и знаковых проектов страны сейчас задействованы около 300 специалистов. Внутри идет декоративное оформление интерьеров в национальном стиле, снаружи завершают установку барельефов, посвященных различным периодам истории Беларуси.

"На главном фасаде не хватает двух барельефов - "Советская Белоруссия" и "Республика Беларусь", - рассказал начальник участка СУ-7 филиала ОАО "Стройтрест № 4" Дмитрий Харитонов. - В ближайшее время их завезут, мы их смонтируем и после этого приступим к благоустройству парковки".

Завершить все работы по строительству планируют в 2026 году. Экспозиция займет 12 залов, в которых через интерактивные элементы, QR-коды и мультимедиа будет представлена история белорусского народа от древности до наших дней.