На форуме ШОС в Минске отметили успехи Беларуси в достижении Целей устойчивого развития

Беларусь занимает 35-е место в мировом индексе по достижению Целей устойчивого развития. Наибольшего прогресса страна достигла в экономическом росте, гендерном равенстве, индустриализации и цифровизации. Это отметили на форуме ШОС по устойчивому развитию в Минске.



В условиях международной напряженности и глобального экономического дисбаланса форум - это реальный шаг в реализации договоренностей лидеров стран ШОС. Особое значение придается вопросам безопасности.

Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь ШОС: "Государства-члены ШОС демонстрируют более высокий уровень реализации целей устойчивого развития, чем в целом среднемировой показатель. Проведение этого форума по устойчивому развитию ШОС полезно для того, чтобы ответить на имеющиеся вопросы, согласовать наши подходы, оценки и взгляды на то, как государства-члены ШОС двигаются к реализации целей устойчивого развития 2030".

Сергей Алейник, национальный координатор по достижению ЦУР: "В Беларуси создана национальная архитектура по реализации целей устойчивого развития до 2030 года. Разработана национальная стратегия по достижению целей устойчивого развития до 2040 года. Разработаны отраслевые стратегии и региональные стратегии устойчивого развития. В этот процесс вовлечено правительство, парламент, общественные организации, молодежь и бизнес".

По результатам региональной оценки прогресса в достижении Целей устойчивого развития - лучшие результаты показали: Гродненская, Брестская и Минская области. Проанализировали 138 показателей. Динамику развития проследили за 10-летний период.