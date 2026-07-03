На грандиозную выставку военной ретротехники приглашает парк Победы в Минске

В День Независимости Республики Беларусь всех любителей ретротехники приглашает парк Победы в Минске. Здесь можно будет увидеть единственный сохранившийся в мире оригинальный тяжелый пятибашенный танк Т-35.

В праздничный день 3 Июля в парке Победы в Минске посмотреть есть на что. Сюда для грандиозной выставки военной ретротехники привезли 6 бронемашин.

Техника шла из Колодищ через проспект Независимости по кольцевой. Военные выбрали путь через МКАД из-за 8-балльных пробок, которые перед большими выходными отмечались в городе. Те, кто стал случайным зрителем, смогли первыми оценить масштабы выставки. Они впечатляют.

Выставку организовали военные Беларуси и России. Уникальная экспозиция 21 и 22 июня располагалась в Брестской крепости. И только 3 Июля посмотреть на нее можно в Минске. Зрителям представили редкие образцы советской инженерной мысли 1930-х годов, ставшие участниками первых, самых страшных часов Великой Отечественной войны.

Это два легендарных Т-26, Т-28 - мощный средний танк, БТ-2 и БТ-7 - колесно-гусеничные быстроходные танки, Т-35 - тяжелый штурмовой танк, сохранившийся до наших дней в единственном экземпляре.

После праздника техника отправится обратно на свою постоянную выставку в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации.