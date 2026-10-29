На границе в Бресте задержали нелегальный пассажирский автобус 2006 года выпуска

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Сотрудники Брестской таможни пресекли нелегальный ввоз пассажирского автобуса 2006 года выпуска, который планировали незаконно использовать в коммерческих целях на территории ЕАЭС, сообщает Государственный таможенный комитет.

Специалисты обратили внимание на возможные несоответствия в маркировке кузова и усомнились в оригинальности заводского номера. Его намеренное видоизменение подтвердил эксперт Брестского межрайонного отдела ГКСЭ.

При проведении проверки установили, что транспортное средство пытались выдать как уже зарегистрированное в ЕАЭС с использованием регистрационных знаков и документов, принадлежащих аналогичной модели, но только 1991 года выпуска.

Автобус оценочной стоимостью свыше 270 тыс. рублей изъяли до решения суда. Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.15.1 КоАП. Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа до 30 базовых величин и возможная конфискация транспортного средства.