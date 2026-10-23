На Гродненщине ликвидирован мужчина, стрелявший в милиционеров

Мужчина, угрожавший соседям, стрелял в милиционеров. Он ликвидирован. В МВД рассказали подробности происшествия.

Александр Быков, первый заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси - начальник штаба:

"В милицию поступила информация, что у 65-летнего жителя деревни Старая Рудня Островецкого района хранится незарегистрированное охотничье ружье, которым он угрожает соседям. Незамедлительно милиционеры вместе с бойцами отряда специального назначения "Циклон" внутренних войск Министерства внутренних дел выехали по месту его жительства. Увидев правоохранителей, агрессивно настроенный мужчина оказал вооруженное сопротивление и произвел выстрел в сотрудников, создавая реальную угрозу жизни и здоровью окружающих. Противоправные действия были оперативно пресечены военнослужащими спецподразделения. Применялось оружие на поражение. Злоумышленник обезврежен".

В милиции напомнили, что сотрудники МВД при исполнении служебных обязанностей находятся под защитой государства. Насильственные действия в их отношении неминуемо влекут уголовную ответственность и пресекаются всеми предусмотренными законодательством средствами, включая табельное оружие.