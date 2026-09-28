На "ИННОПРОМ. Беларусь" зарегистрировались 10 тыс. человек

10 тыс. человек, по последней информации, уже зарегистрировались на выставку "ИННОПРОМ. Беларусь". Полтысячи компаний представят свои разработки. Организаторы отмечают, что предстоящее экспо превысит прошлогодние результаты по количеству посетителей и по числу подписанных документов. Новые деловые связи - главная задача форума.

Считаные дни остаются до старта "ИННОПРОМ. Беларусь". Крупнейшая экспо промышленной индустрии соберет самое передовое не только белорусского производства. Компании из более чем 30 российских регионов привезут свои ноу-хау. Также экспозиции будут у наших партнеров по ЕС и СНГ. Это Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, а также впервые приедут Камбоджа и Иран.

По информации на 28 сентября, на выставку уже зарегистрировались профессиональные участники из более чем 40 стран мира. В прошлом году это было чуть более 20 стран, то есть выставка растет при этом очень неплохими темпами.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

"Это Латинская Америка, несколько стран Европы. Присутствует Ближний Восток, Азия и постсоветское пространство страны СНГ. Поэтому география очень широка. В этом году мы впервые практиковали приглашение бизнеса этих стран, которые, я сказал, с каких континентов приезжают через наши посольства. Они делали презентацию на промо в посольствах, и это дало результат. Мы видим, по аккредитации, которая уже происходит сейчас у нас по электронной регистрации. Это новый вариант наших подходов сегодня по приглашению профессиональных посетителей нашей выставки".

На три дня белорусская столица станет интеграционной площадкой для большого бизнеса. Напомним, также в эти дни пройдет заседание Совета Министров Союзного государства и Евразийский межправсовет. Кроме этого, запланированы по линии торгово-промышленных палат Белорусско-Казахстанский деловой совет и Белорусско-Кыргызский деловой совет. Плюс большое количество двусторонних встреч и переговоров, в том числе на полях и на "ИННОПРОМЕ".

Минск уже готов. Предусмотрены специальные автобусные маршруты, а также работа торговых объектов - все запланировано, расписано. Что же касается журналистов,то более 300 человек уже аккредитованы. Это различные средства массовой информации.