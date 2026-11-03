На IV Международной конференции по евразийской безопасности обсудили роль женщин в укреплении мира

Без равноправного диалога и учета интересов всех государств риски неконтролируемой эскалации будут только расти - это подчеркивают эксперты на IV Международной конференции по евразийской безопасности.

Завершился второй день IV Международной конференции по евразийской безопасности. Во время сессии "Роль женщин в укреплении международного мира и безопасности" на протяжении полутора часов с докладами выступали исключительно женщины - это решение Минск называет принципиальным. Как отметил Александр Лукашенко, "именно женщины - хранительницы жизни, им ближе созидание, а не конфронтация", и их голос в вопросах мира должен звучать громче. В центре внимания - женская парламентская дипломатия, расширение участия женщин в контроле над вооружениями и разоружении, а также новое видение роли молодежи в продвижении повестки мира и безопасности".

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в г. Минске:

"Сегодня женщины - это архитекторы общества. Велика роль в переговорах, в гуманитарной деятельности. Белорусский союз женщин - это союз женщин России, это активные женские организации во всем мире должны объединяться, потому что женщины находятся над политикой. Им важно будущее".

В центре внимания - женская парламентская дипломатия, расширение участия женщин в контроле над вооружениями и разоружении, а также новое видение роли молодежи в продвижении повестки мира и безопасности. Также участники конференции обсудили уроки прошлого - как успешные, так и провальные примеры разоружения. Все чаще звучала мысль, что с каждым днем применение ядерного оружия становится все более вероятным, именно поэтому представители конференции говорят о проблеме, чтобы ее избежать.

Петр Петровский, политолог:

"Уничтожается социальное государство, происходит деиндустриализация. Государство и Европейский союз в целом постепенно уходят от каких-то социальных обязательств. Все это видят граждане, что их деньги уходят на войну. Европа устала от милитаризации, она устала от того, что ее деньги идут на склады вооружения, причем не для собственных даже государств".

На полях конференции звучала такая метафора: Беларусь - это колыбель евразийской безопасности. Итоги конференции рано еще подводить, однако уже сейчас ясно, что она является серьезным вкладом не только в евразийскую, но и мировую безопасность и работает на объединение и созидание.