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На какие магазины больше всего жалуются белорусы в МАРТ
Какие тенденции отмечают в МАРТ, если говорить о защите прав потребителей. Снизилось ли за 2024 год количество жалоб, поступающих в МАРТ от потребителей, или же их цифра только увеличилась, а также меняется ли их характер.
На такие вопросы ответила в "Актуальном интервью" начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Инна Гаврильчик.
Как констатировала представитель МАРТ, количество жалоб пока не снижается, даже наблюдается ежегодно небольшой рост (примерно от 7 до 9 %). Но содержание жалоб изменилось. "Могу сказать, что потребители стали грамотнее, они знают государственные органы, в которые могут обратиться, то есть минимальные знания по защите прав потребителей у них имеются. Поэтому теперь к нам по простым вопросам обычно не обращаются. Как правило, просят помочь уже тогда, когда возникшие вопросы самостоятельно решить не получется", - обозначила ситуацию она.
С развитием интернет-торговли стали расти и недовольства на такие магазины. МАРТ и исполкомы в 2024 году рассмотрели более 10 тыс. жалоб от потребителей. Органы власти пришли к выводу, что стали превалировать претензии к маркетплейсам.
В Беларуси на сегодняшний день работает почти 31 тыс. интернет-магазинов, и если еще несколько лет назад это было 24 тыс., то за последние три-четыре года цифра достаточно возросла.
Раньше считалось, что если приобрел что-то в интернете, то потом уже никого нигде не найти, а свои права и подавно отстоять невозможно. Сейчас же люди стали понимать, что законодательство распространяется и на них, поэтому защитить права можно.
Однако Инна Гаврильчик рассказала, что в стране пока остается серьезной проблемой покупка товара в социальных сетях. "Это не торговля, потому что, как правило, продаются вещи физическими лицами, и чаще всего они нарушают законодательство, касающееся предпринимательской деятельности, потому что она ведется нелегально, - объяснила начальник управления. - Например, в социальной сети рекламировать продукцию интернет-магазину можно. Но при заказе товара на него должна быть активная ссылка, которая непосредственно приведет на этот маркетплейс. Это сделано в целях защиты прав потребителей".
Именно поэтому в МАРТ стараются максимально информировать потребителей, что такие права защищаются только в суде, потому что это не розничная купля-продажа, а просто договор о ней между двумя физическими лицами.
Инна Гаврильчик также признала, что люди предпочитают покупать что-то в соцсетях потому, что там дешевле. Многих привлекают цены, а это зачастую играет решающую роль, но зато это сопряжено с определенными рисками для потребителя - при возникновении какого-то неприятного случая он не может найти продавца. Более того, такого рода продавцы просто блокируют покупателей, и они не могут написать ему сообщение.
Напоследок эксперт призвала всех потребителей не поддерживать нелегальную торговлю. Да, заплатить за товар можно меньше, но сразу же возникает большой вопрос, сколько потом придется вложить финансов за защиту своих прав.