На какие магазины больше всего жалуются белорусы в МАРТ

Какие тенденции отмечают в МАРТ, если говорить о защите прав потребителей. Снизилось ли за 2024 год количество жалоб, поступающих в МАРТ от потребителей, или же их цифра только увеличилась, а также меняется ли их характер.

На такие вопросы ответила в "Актуальном интервью" начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Инна Гаврильчик.

Как констатировала представитель МАРТ, количество жалоб пока не снижается, даже наблюдается ежегодно небольшой рост (примерно от 7 до 9 %). Но содержание жалоб изменилось. "Могу сказать, что потребители стали грамотнее, они знают государственные органы, в которые могут обратиться, то есть минимальные знания по защите прав потребителей у них имеются. Поэтому теперь к нам по простым вопросам обычно не обращаются. Как правило, просят помочь уже тогда, когда возникшие вопросы самостоятельно решить не получется", - обозначила ситуацию она.

С развитием интернет-торговли стали расти и недовольства на такие магазины. МАРТ и исполкомы в 2024 году рассмотрели более 10 тыс. жалоб от потребителей. Органы власти пришли к выводу, что стали превалировать претензии к маркетплейсам.

В Беларуси на сегодняшний день работает почти 31 тыс. интернет-магазинов, и если еще несколько лет назад это было 24 тыс., то за последние три-четыре года цифра достаточно возросла.

Раньше считалось, что если приобрел что-то в интернете, то потом уже никого нигде не найти, а свои права и подавно отстоять невозможно. Сейчас же люди стали понимать, что законодательство распространяется и на них, поэтому защитить права можно.

Однако Инна Гаврильчик рассказала, что в стране пока остается серьезной проблемой покупка товара в социальных сетях. "Это не торговля, потому что, как правило, продаются вещи физическими лицами, и чаще всего они нарушают законодательство, касающееся предпринимательской деятельности, потому что она ведется нелегально, - объяснила начальник управления. - Например, в социальной сети рекламировать продукцию интернет-магазину можно. Но при заказе товара на него должна быть активная ссылка, которая непосредственно приведет на этот маркетплейс. Это сделано в целях защиты прав потребителей".

Именно поэтому в МАРТ стараются максимально информировать потребителей, что такие права защищаются только в суде, потому что это не розничная купля-продажа, а просто договор о ней между двумя физическими лицами.

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Инна Гаврильчик также признала, что люди предпочитают покупать что-то в соцсетях потому, что там дешевле. Многих привлекают цены, а это зачастую играет решающую роль, но зато это сопряжено с определенными рисками для потребителя - при возникновении какого-то неприятного случая он не может найти продавца. Более того, такого рода продавцы просто блокируют покупателей, и они не могут написать ему сообщение.