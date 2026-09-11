На конкурсе профмастерства "Минский мастер - 2026" назвали лучших специалистов столицы

11 сентября в белорусской столице чествовали победителей конкурса профессионального мастерства "Минский мастер - 2026". Лучшими в своей профессии признаны 48 жителей столицы.

Среди участников конкурса - медики, спасатели, педагоги, кондитеры и музыканты. Проявить себя успела и молодежь. Объединяет всех лауреатов преданность и любовь к своему делу.

"Я работаю асфальтобетонщиком в "Ремавтодоре" Первомайского района. Пришел туда в 2013 году учеником. До этого я работал облицовщиком-плиточником-мозаичником. Я просто стараюсь делать свою работу качественно и на совесть", - рассказал Павел Мысин, признанный лучшим в своей профессии.

Павел Мысин

Сергей Шкруднев, председатель Минского городского объединения профсоюзов: "Данный конкурс профмастерства направлен сегодня прежде всего на популяризацию профессий, выявление и раскрытие талантов наших работников. На конкурсе они не только проявляют свои профессиональные навыки, но и в том числе повышают квалификацию, потому что они учатся друг у друга, и из них один является лучшим. Ну и еще одна цель конкурса - привлечь молодых специалистов, чтобы они продолжили дело старшего поколения".

Сергей Шкруднев

12 сентября будут названы обладатели почетного звания "Минчанин года - 2026". Удостоены такого титула 13 жителей белорусской столицы, внесшие весомый вклад в ее развитие и процветание. Торжественная церемония состоится в 17:00 на площадке в Верхнем городе.

Городской конкурс профессионального мастерства проводится уже 22 года. Статус "Минский мастер" с гордостью носят около 800 жителей белорусской столицы.