На контроле доверенных лиц Президента: как в Марьиной Горке решили проблему с мобильной связью

Ни одно обращение людей - предложение, просьба или вопрос, прозвучавшие в адрес властей, - в Беларуси не остается без внимания и участия. Это главная особенность власти при выстраивании диалога с населением: не просто слушать, но и слышать чаяния народа.

Качественный сигнал - фундамент повседневности, который влияет на все сферы жизнедеятельности человека: от общения до безопасности. Чтобы его параметры были надежными, в Беларуси работает целая экосистема: от условий строительства объектов сотовой связи до требований, которые мобильные операторы должны соблюдать.

Немногим больше 60 км от Минска находится Марьина Горка, именно здесь страдало качество голосовых услуг одного из операторов мобильной связи. Претензию по этому поводу белорусы озвучили доверенному лицу Президента, проблему успешно решили.

Алексей Карницкий, начальник отдела планирования радиосети мобильного оператора связи:

"В Марьиной Горке была произведена модернизация базовых станций, увеличено количество каналов в диапазоне 900 МГц. Что касается обращений о неудовлетворительном качестве связи, это непрерывный процесс. Поскольку потребление трафика растет, конечно же, будут возникать такие ситуации, в которых необходимо будет добавлять ресурс в сети. И мы своевременно работаем над этим и активно стараемся эти вопросы разрешить".

Факт Работа сотовых операторов с 2026 года в Беларуси находится на особом контроле государства: впредь за плохое качество услуг будут штрафовать.

Павел Ткач, первый замминистра связи и информатизации Беларуси:

"15 апреля был подписан закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Он вступает в силу через 2 месяца. Согласно ему, штраф за несоблюдение характеристик сигнала, качественных параметров сигнала, будет составлять до 1 тыс. базовых величин. Решение принимает, конечно, суд. Он будет принимать во внимание все условия, например, какое количество этих пунктов населенных не охвачено, насколько не охвачено, насколько принимались оператором меры для того, чтобы это сделать, потому что иногда действительно есть условия, когда это очень сложно. Например, населенный пункт находится на территории, где вокруг сплошные заповедные земли. На заповедных землях построить объект практически невозможно, поэтому наверняка суд будет принимать во внимание проделанную работу, те предписания, которые мы выдавали с инспекцией. На основании этого будет приниматься решение".

Павел Ткач, первый замминистра связи и информатизации Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac80551d-0e3c-4596-96e7-6114f3fada4e/conversions/478d1397-596a-4ffb-9bfe-c3bb3d039fc0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac80551d-0e3c-4596-96e7-6114f3fada4e/conversions/478d1397-596a-4ffb-9bfe-c3bb3d039fc0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac80551d-0e3c-4596-96e7-6114f3fada4e/conversions/478d1397-596a-4ffb-9bfe-c3bb3d039fc0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac80551d-0e3c-4596-96e7-6114f3fada4e/conversions/478d1397-596a-4ffb-9bfe-c3bb3d039fc0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Внимательность к потребностям и проблемам людей - отличительная особенность внутренней политики Беларуси. Работа с обращениями и запросами граждан - приоритет для властей всех уровней.

Диалоговые площадки, прямые телефонные линии, личные и встречи в трудовых коллективах - диалог с населением в стране выстроен таким образом, чтобы каждый, у кого имеются волнующие вопросы, смог не просто озвучить их, а получить конкретные ответы.

Наталья Кочанова, доверенное лицо Президента Беларуси, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"В ходе проведения электоральной кампании по выборам Президента Республики Беларусь, мы, доверенные лица, работали, встречались в коллективах и провели очень много встреч. Больше 500 встреч было проведено, в ходе которых поступали к нам вопросы, предложения. Их было более тысячи. И на сегодняшний день, я хочу отметить, у нас осталось неразрешенных 5 % - 53 обращения. Все остальные обращения рассмотрены, даны ответы".

Наталья Кочанова, доверенное лицо Президента Беларуси, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/335ac787-3ea3-4a9c-87c6-0dae1252dc25/conversions/41d46f86-ca6f-44fa-8b01-7ec2a80c4489-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/335ac787-3ea3-4a9c-87c6-0dae1252dc25/conversions/41d46f86-ca6f-44fa-8b01-7ec2a80c4489-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/335ac787-3ea3-4a9c-87c6-0dae1252dc25/conversions/41d46f86-ca6f-44fa-8b01-7ec2a80c4489-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/335ac787-3ea3-4a9c-87c6-0dae1252dc25/conversions/41d46f86-ca6f-44fa-8b01-7ec2a80c4489-xl-___webp_1920.webp 1920w