"На контроле Президента": когда технология 5G станет доступна для всех белорусов

В Беларуси появится базовый тариф на мобильную связь. Он будет обязательным для всех операторов. Воспользоваться им белорусы смогут с 1 апреля. Стоимость будет контролироваться государством.

Какие еще новшества в оказании услуг мобильной связи появятся в республике? С какими вопросами обращаются абоненты в контакт-центры? И как проверить сигнал, не выходя из дома?