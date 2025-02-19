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"На контроле Президента": когда технология 5G станет доступна для всех белорусов

В Беларуси появится базовый тариф на мобильную связь. Он будет обязательным для всех операторов. Воспользоваться им белорусы смогут с 1 апреля. Стоимость будет контролироваться государством.

Какие еще новшества в оказании услуг мобильной связи появятся в республике? С какими вопросами обращаются абоненты в контакт-центры? И как проверить сигнал, не выходя из дома?

Об этом смотрите в проекте "На контроле Президента" 20 февраля в вечернем эфире на "Беларусь 1".

На контроле Президента5Gмобильная связь