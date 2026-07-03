На Кургане Славы готовятся к празднованию Дня Независимости

3 Июля многолюдно будет по всей Беларуси, особенно у памятных мест. На Кургане Славы развернули военно-тематическую площадку, еще 10 таких - в Минске. Все они организованы личным составом Вооруженных Сил.

Традиционно День Независимости начнется на Кургане Славы с церемонии возложения цветов. По всей стране к обелискам придут почтить память погибших героев, поблагодарить за мир и пообещать его сберечь, ведь независимости без мира не бывает.

В 2025 году Президент Беларуси Александр Лукашенко заметил, что мир находится на крутом переломе и никто не знает, с чем придется столкнуться завтра. Задача всех людей доброй воли и в первую очередь молодежи - объединиться, остановить безумцев во имя будущего всего человечества. Эти слова по-прежнему не теряют своей актуальности.

Ждут на Кургане Славы и молодежь, в частности, мемориал посетят участники "Поезда Памяти".

Курган Славы расположен на месте ожесточенных боев, в ходе которых летом 1944 года была разгромлена 105-тысячная группировка гитлеровских войск. Это событие вошло в историю как Минский котел. В течение пяти недель Красная армия наносила тяжелое поражение крупнейшему военному соединению Третьего рейха - группе армий "Центр" и полностью освободила Беларусь.

Архитекторы вспоминали, что изначально планировали насыпать (и даже начали) курган с другой стороны дороги (кстати, место под курган выбрал первый секретарь ЦК Компартии БССР (1965-1980 годы) Петр Машеров). Но важно было, чтобы насыпь выигрышно смотрелась именно на подъезде к Минску, и по этой причине курган перенесли на правую сторону.

Обновленный Курган Славы открылся 1 июля 2004 года. На торжественной церемонии тогда присутствовали президенты Беларуси, России и Украины. Тогда же здесь заработал музей под открытым небом с военной техникой. А 6 лет назад экспозицию пополнила легендарная "Катюша". Современный облик мемориальный комплекс приобрел в мае 2015 года.

Факт Высота Кургана Славы - 35 м и на 30 м он же уходит под землю. К вершине ведут 482 ступеньки. Высота штыков - чуть больше 35 м.

Дата 3 Июля - это возможность показать и рассказать детям реальную историю Беларуси и познакомить их с теми, кто добывал независимость, которую сегодня все мы так бережем. Ожидается, что на Курган Славы приедут и ветераны.

К мемориалу от станции метро "Восток" пустили дополнительные автобусные рейсы. Как ожидается, в 10:00 на Кургане Славы начнутся торжественные мероприятия.

Фото: sb.by