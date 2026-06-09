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На Кургане Славы стартовали традиционные летние выставки выходного дня
Автор:Редакция news.by
Все, чем гордится Минская область, можно увидеть на выставках выходного дня, которые стартовали на Кургане Славы. Там представлена брендовая продукция предприятий, организованы игровые зоны, проходят ярмарки мастеров, выступления артистов, дегустации и мастер-классы.
На разнообразных экспозициях посетителям предлагается широкий ассортимент: от объемных картин и игрушек ручной работы до изделий из кожи, дерева и ткани. Первыми себя презентовали Березинский, Борисовский, Вилейский и Минский районы.
По традиции летние экспозиции у Кургана Славы проходят каждые две недели, если позволяет погода. Районы и программа меняются, следует следить за расписанием накануне выходных.