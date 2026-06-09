На Кургане Славы стартовали традиционные летние выставки выходного дня

Все, чем гордится Минская область, можно увидеть на выставках выходного дня, которые стартовали на Кургане Славы. Там представлена брендовая продукция предприятий, организованы игровые зоны, проходят ярмарки мастеров, выступления артистов, дегустации и мастер-классы.

На разнообразных экспозициях посетителям предлагается широкий ассортимент: от объемных картин и игрушек ручной работы до изделий из кожи, дерева и ткани. Первыми себя презентовали Березинский, Борисовский, Вилейский и Минский районы.