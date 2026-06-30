На лето 2026 года большинство санаториев Беларуси заполнены на 100 %

Белорусские здравницы все увереннее завоевывают сердца туристов. Продажи путевок на прошлое лето у крупных туроператоров в два раза превысили показатели 2024 года. На осенний сезон спрос увеличился в среднем до 15 %. А на лето большинство популярных санаториев заполнены на 100 %. В одном из самых знаменитых белорусских санаториев нет мест уже до декабря.

Белорусские здравницы сегодня - это не только возможность поправить здоровье, но и пример союзной дружбы. С этого года россияне в наших санаториях находятся на равных с белорусами в ценовой категории.