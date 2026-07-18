На "Линии Сталина" прошла масштабная реконструкция эпизода Первой мировой войны

Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" 18 июля превратился в поле боя времен Первой мировой. Здесь воссоздали эпизод окопных сражений с дымом, артиллерией и настоящей военной атрибутикой.

Гостей ждали также интерактивные площадки, экскурсии и выставка военной техники. Расскажем, как это было.

На "Линии Сталина" по-настоящему горячо. Буквально ежеминутно слышны звуки пулемета Максим. Это одна из интерактивных площадок для гостей. Также в программе экскурсия по культурно-историческому комплексу и кульминация - это реконструкция Первой мировой войны.

Уникальность этого комплекса признана далеко за пределами Беларуси. Иностранных туристов привлекает сюда прежде всего оригинальная техника и аутентичное вооружение времен Великой Отечественной войны.

В экспозиции под открытым небом представлено более сотни единиц тяжелой техники: от легендарного танка Т-34 и военных мотоциклов до массивных грузовиков, боевых вертолетов, артиллерийских орудий и ракетных комплексов.

Однако туристы и исследователи едут на "Линию Сталина" не только ради уникальных исторических экспонатов. Здесь память о героическом прошлом оживает, переставая быть просто страницами в учебниках, - она остается неотъемлемой частью генетического кода каждого белоруса.

Культурный шок испытывают иностранные гости. Для них "Линия Сталина" - это абсолютный феномен.

"Я, в принципе, первый раз увидела такой парк, и произвело на меня очень сильное впечатление. Мне очень понравился такой парк", - рассказала гостья.

"Я приехала из Кыргызстана, из Центральной Азии. Это мероприятие тоже очень интересное. Скажу честно, нигде такого не видела. Путешествовала в СНГ, но это очень интересное место с точки зрения, что можно военную технику посмотреть", - поделилась туристка из Кыргызстана.

Кульминация события на "Линии Сталина" - это не просто инсценировка, а детальное погружение в окопную правду 1916 года.

Реконструкция максимально приближена к реальности. Это первый военный мировой конфликт, который унес более 20 млн жизней. И сегодня на "Линии Сталина" демонстрируется как раз-таки Барановичская наступательная операция. В реконструкции задействовано около 70 человек, а зрителей - около 1,5 тыс.

Александр Метла, директор историко-культурного комплекса "Линия Сталина":

"Под Барановичами удар не получился. Не прошли русские войска все эшелонированную оборону немцев и, по сути, увязли в кровопролитных боях".

За каждым историческим боем, за каждым выстрелом и реалистично воссозданным костюмом стоят конкретные люди, - те, кто буквально по крупицам демонстрирует прошлое.

Сергей Опейкин, реконструктор Первой мировой войны:

"Я отыгрываю санитара кайзеровской армии, противника, бойца германской кайзеровской армии. Особых проблем с тем, чтобы отыгрывать эту роль, нет. Ведь то, чем мы занимаемся, по сути, является масштабным военно-театрализованным представлением".

Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" - главный символ исторической памяти. Подобных мест в мире - единицы. Именно здесь можно не только увидеть, но и прочувствовать всю боль и ужас войны.