"Линия Сталина" в Минском районе превратилась в поле боя времен Первой мировой войны. Здесь воссоздали эпизод окопных сражений с дымом, артиллерией и настоящей военной атрибутикой.

Для гостей подготовили интерактивные площадки, экскурсии и выставку военной техники: от легендарного танка Т-34 до военных мотоциклов, мощных вертолетов, пушек и ракетных комплексов. На "Линию Сталина" едут не только ради уникальных экспонатов, здесь память о прошлом - это не просто страницы в учебниках, это часть генетического кода каждого белоруса.

Ежегодно историко-культурный комплекс посещают сотни туристов, в том числе из США, стран Азии и Евросоюза.

За каждым историческим боем, за каждым выстрелом стоят конкретные люди - те, кто буквально по крупицам воссоздает прошлое.

Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" - главный символ исторической памяти. И подобных мест в мире единицы. Белорусы помнят историю и чтят подвиг героев.