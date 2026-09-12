На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге белорусы находят новых друзей

Столица Урала стала площадкой для открытого диалога, сотрудничества и запуска международных инициатив - Екатеринбург принимает Международный фестиваль молодежи.

Среди участников и масштабная белорусская делегация, состоящая из журналистов, врачей, молодых ученых, блогеров, педагогов и политологов.

На Международном фестивале молодежи представлена 191 страна.

Молодежь в третий раз собирается таким масштабным составом. В 2024 году в Сочи прошел Всемирный фестиваль молодежи, и по предложению молодого человека из Америки, которому на тот момент было всего 15 лет, была поддержана инициатива регулярно проводить такие фестивали. В 2025 году мероприятие проходило в Нижнем Новгороде, а в 2026-м его принимает гостеприимный Екатеринбург. Белорусские ребята продолжают прибывать на площадку.

Пока еще не весь состав сформирован, но уже можно говорить об определенных цифрах. 10 тыс. участников: 5 тыс. из России и 5 тыс. - из зарубежных стран.

Белорусские ребята ярко выделяются национальным флагом. Все хотят с ними познакомиться.

"Нас встретила российская балалайка, русские медведи. И что очень здорово - мы действительно сплотились, уже прошло несколько программ, которые нас объединили. Здесь присутствуют в том числе и ребята из европейских стран, и нам удается найти контакт не только русскими, но и с представителями англоязычных стран. Это очень здорово, это уникальный опыт, который наглядно демонстрирует, кто мы есть на самом деле", - поделился мнением участник Международного фестиваля молодежи Владислав Прозоров.

Владислав Прозоров

А Никита Велигура, еще один участник Международного фестиваля молодежи, отметил, что уже подружился с ребятами из Татарстана, рассказал им о культуре Беларуси и пригласил новых друзей посетить нашу гостеприимную страну.

Никита Велигура

В этом году концепция фестиваля выстроена новым образом. Набор участников проводился по отраслевому направлению.

Церемония открытия Международного фестиваля молодежи состоится 13 сентября, а пока проходит ряд встреч. Это и зарядки с олимпийскими чемпионами, это и встреча с молодыми кинорежиссерами, в том числе выступление известных артистов. Ожидается, что на сцене Международного фестиваля молодежи выступят и наши "Песняры".