На международном конгрессе в Москве обсуждались вопросы развития и здоровья женщин Беларуси и России

В Год белорусской женщины в Москве прошел международный конгресс "Имидж женщины- труженицы и хранительницы семейного очага". Участники - эксперты, ученые и представители различных организаций из Беларуси и России.

Главные темы обсуждения - то, что сегодня волнует современную женщину Союзного государства: профессиональное и личностное развитие на разных этапах жизни, возможности для образования, практики поддержки здоровья, семейного благополучия и активного долголетия. Участницы также обсудили международное сотрудничество и обмен опытом в социальных и научных проектах Беларуси и России.

Елена Галибина, руководитель международного консорциума БРИКС, член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ: "Роль женщины очень велика. Женщина очень многозадачна. Несмотря на то что она и в семье, и в политике, и в общественной деятельности, она везде старается успевать, несет любовь, доброту, мир. Поэтому сейчас, в период турбулентности, роль женщины становится особенно ярка. Как я всегда говорю, на плечах женщины держится развитие многих процессов мира, миропорядка, поэтому, безусловно, Беларусь и Россия должны поддерживать социальные, культурные, экономические проекты".

Участницы конгресса говорили и о сотрудничестве в области культуры. На форуме прошла выставка картин белорусских и российских художников "Женщина-труженица", а также демонстрация моделей одежды дизайнеров двух стран.