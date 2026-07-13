На Минщине определились первые тысячники на уборке зерна: область показывает отличные результаты

В Минской области определились первые тысячники на уборке зерна. В этом году механизатором-героем стал Павел Шутило, передовик жатвы прошлого года. А первый водитель, который перевез заветную тысячу тонн зерна, - Виталий Кишко. И кропотливая работа дает весомые результаты.



Механизаторы центрального региона, несмотря на погоду, вышли на более высокий темп жатвы, чем в прошлом году. Намолотили свыше 70 тыс. тонн озимого ячменя при урожайности 54 ц/га, заготовили 77 тыс. т сена, вытеребили более 500 га льна.

Василий Сысоев, первый зампредседателя Миноблисполкома: "Минская область в этом году подошла системно к уборочной страде. У нас была выстроена программа по увеличению сева озимых культур. И сегодня в общем клине озимая культура занимает 82 %. Мы приобрели более 200 комбайнов и практически на 15 % обновили наш парк. Александр Лукашенко обращает внимание на работу зерносушильных комплексов. Они сегодня полностью исправны, уже работают на переработке урожая 2026 года. И я считаю, что сегодня все факторы для Минской области сложились положительно".

Задача перед аграриями центрального региона на этот год - собрать каравай весом в 3 млн тонн, включая рапс. Для этого качественно обработали поля, в том числе посевы картофеля и свеклы. Применяют современные технологии контроля влажности культур. Готовы к загрузке сушильные комплексы. И используют на максимум каждый погожий день для работы в полях. Важный фактор - создание комфортных условий работы для механизаторов (обязательный подвоз обедов и воды в жаркую погоду).