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На "Нафтане" прошло масштабное тактико-специальное учение, где отработаны действия при ликвидации ЧС
Масштабное тактико-специальное учение провели белорусские спасатели в Новополоцке.
Легенда такая: на территории "Нафтана" произошло возгорание. Объект сложнейший. Отрабатывали действие на тренировочном полигоне. Быстро прибыть на место аварии и ликвидировать последствия ЧС помогает и современная техника.
По легенде, в результате массированной атаки беспилотников на территории нефтеперерабатывающего комплекса загорелась ректификационная колонна с горючим. Также во время атаки дроны повредили резервуар с бензином, который моментально вспыхнул. Учитывая специфику объекта, ликвидировать ЧС спасателям необходимо в кратчайшие сроки.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
"Мы применили вновь поступившие на вооружение насосные станции, новые установки по пенному тушению пожаров ("Пурга-150"), убедились в возможностях этих установок при ликвидации подобных возгораний".
Подразделения МЧС должны быть готовы к любому развитию ситуации. Но здесь важна четкая, отлаженная работа с персоналом завода-гиганта. Во время учения удалось проверить, как будет действовать коллектив нефтеперерабатывающего комплекса в случае ЧС на режимном объекте.
Олег Жебин, гендиректор ОАО "Нафтан":
"На сегодняшний день завод достаточно успешно защищен с точки зрения локализации и недопущения таких инцидентов. Оцениваю действия персонала, который принимал участие в учениях, достаточно высоко".
И вот итог тактико-специального учения - все задачи по ликвидации возгорания выполнены, успешно спасатели справились и с поиском людей на огромной территории нефтеперерабатывающего комплекса.
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