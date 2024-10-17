На "Нафтане" прошло масштабное тактико-специальное учение, где отработаны действия при ликвидации ЧС

Масштабное тактико-специальное учение провели белорусские спасатели в Новополоцке.

Легенда такая: на территории "Нафтана" произошло возгорание. Объект сложнейший. Отрабатывали действие на тренировочном полигоне. Быстро прибыть на место аварии и ликвидировать последствия ЧС помогает и современная техника.

90 человек личного состава МЧС, 16 единиц спецтехники, а также автомобили завода и машины скорой помощи задействованы в тактико-специальном учении. Одна из целей - отработать действия при ликвидации ЧС на складах хранения нефти и нефтепродуктов.

По легенде, в результате массированной атаки беспилотников на территории нефтеперерабатывающего комплекса загорелась ректификационная колонна с горючим. Также во время атаки дроны повредили резервуар с бензином, который моментально вспыхнул. Учитывая специфику объекта, ликвидировать ЧС спасателям необходимо в кратчайшие сроки.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Мы применили вновь поступившие на вооружение насосные станции, новые установки по пенному тушению пожаров ("Пурга-150"), убедились в возможностях этих установок при ликвидации подобных возгораний".

Подразделения МЧС должны быть готовы к любому развитию ситуации. Но здесь важна четкая, отлаженная работа с персоналом завода-гиганта. Во время учения удалось проверить, как будет действовать коллектив нефтеперерабатывающего комплекса в случае ЧС на режимном объекте.

Олег Жебин, гендиректор ОАО "Нафтан":

"На сегодняшний день завод достаточно успешно защищен с точки зрения локализации и недопущения таких инцидентов. Оцениваю действия персонала, который принимал участие в учениях, достаточно высоко".