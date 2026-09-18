17 сентября белорусы вспоминают о страшных 18 годах под панской плеткой. Когда людей делили, жгли, резали по-живому, пытались стереть. 17 сентября Александр Лукашенко на молодежном форуме сказал очень точную вещь, то, что Запад хотел бы уничтожить из памяти белорусов.

Беларусь не только страна на карте, для кого-то это мишень. Так было всегда. Белорусы постоянно в прицеле чьих-то интересов. Людей хотели "сожрать" и после полонизации: в 1941-1944 гг. - Третий рейх, в начале 90-х гг. - "цивилизованный мир" через разграбление, уничтожение армии.

Призрак Пилсудского на Западе есть и сегодня в незаконных санкциях против Беларуси, в офисах псевдополитиков всяких беглых.

Беларусь находится на важнейшем и выгодном направлении в Евразии. Но история учит нас главному выводу: одностороннего понимания процесса не должно быть. Есть плюс, обязательно будет и минус. От этого "выгодного" геоположения белорусы очень много страдали и много потеряли. С Запада на Лукашенко вешают ярлык диктатора. Он сам объяснил, откуда ноги растут. Одно из первых решений его Президентства - отказ от ликвидации вооружений.

В 90-е гг. Хх века страну уже резали на металлолом и ядерный щит вывозили под аплодисменты "цивилизованного мира". Запад охотно давал на это деньги. Прежнее руководство полагало, что ликвидация техники даст республике около 50 тыс. т высококачественного металла. У себя ничего подобного в таких количества Запад не делал.

СССР ушел из восточной Германии, а США не ушли из западной. Они там до сих пор: базы стоят, солдаты сидят. Лукашенко в 90-х гг. ХХ века остановил уничтожение армии, модернизировал ее. У нас и "Орешники" сегодня есть, даже у США нет ничего подобного, а у нас есть. Сегодня те же ярлыки вешают за атомную станцию, за армию, которая есть, чтобы войны не было, за позицию по Украине.

Президент обратился и к западным "белорусоведам": никаких Пилсудских в Беларуси не будет. Некоторые в Польше в темноте ходят по спальне и видят дух маршала.

На нашей земле хозяин один - народ Беларуси. Фантомные боли и ген ненависти - это их проблема. У нас - энергия созидания. Нашу землю не раз поднимали из пепла. Не сломили белорусов ни кровавые походы Запада, ни две мировые войны, не сломают и сейчас.

Александр Тиханский, военно-политический аналитик:

"Выступление Президента знаменует собой важный сдвиг в региональной риторике. Глава государства попросту сформулировал доктрину географического реализма. История учит, что обещания со стороны "цивилизационного мира" ничего не стоят. Значит, единственная гарантия мира - это собственная обороноспособность и союзники. Историческая часть подведена довольно жестко. 1939 год д и западные области не как экскурс историю, а как напоминание, чем заканчивается доверие и внешние гарантии, которые якобы обещают".

Александр Лукашенко отметил, что даже благодарен нынешней администрации в США и Дональду Трампу за открытое заявление о своей позиции и истинных целях. Например, что касается ситуации с Венесуэлой. Упомянул Александр Лукашенко и атаки на Иран. Причина - богатство Ирана. Ормузский пролив - это не просто географическая точка. Через него проходит около 20 % мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. США пытаются установить контроль над проливом. Это не война с терроризмом, это война за нефть.

Переименование залива и гор - это символический акт присвоения. США намекает, что это принадлежит им, и они это заберут. Сегодня - залив и гора в названиях на картах, завтра - Гренландия, Канада и Арктика в реальности.

Балтийские страны - это базы НАТО у порога. В 2026 году должно начаться строительство "балтийской линии обороны" - сети бетонных сооружений. Но это не оборона, это плацдарм.

И если всякие "офисы в изгнании" думают, что они те, кто урвут кусок от грабежа, то нет - они станут пушечным мясом, как это случилось с украинцами, как эту роль хотели заставить играть белорусов в 2020 году. Но у них ничего не получилось, потому что каждый раз находились те, кто говорил "стоп".