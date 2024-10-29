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На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
Автор:Станислав Липский
4 ноября Минск продолжает наслаждаться заездами гонщиков с приставкой "топ" - съемки трех разных проектов, в том числе трейлера к фантастическому художественному фильму, продолжаются.
В заездах участвуют гонщики с приставкой "топ", профессионалы своего уровня, и оставить равнодушным они никого не могут, тем более, что проходят съемки в такой яркой локации - около Троицкого предместья.
Здесь чемпионы Беларуси по дрифту Дмитрий Нагула и Алексей Вишневский, а также гости из Японии, Бразилии и Австралии. На протяжении уже двух недель, напомним, гости нашей страны снимаются в самых узнаваемых локациях Беларуси. И они не перестают делиться своими впечатлениями и о съемочном процессе, и о нашей родине. У каждого останутся незабываемые впечатления от пребывания в Беларуси.
"Это очень круто. Каждый город у нас идет с нарастанием. Мы уже забыли, что 7 дней назад был Несвиж, от которого мы кайфовали. Был Брест, Могилев, Гомель и сейчас вот Минск. Вчера проспект. Мы с ребятами обсуждали после проспекта. Это было быстро, дымно, масштабно, - поделился Дмитрий Нагула - дрифт-пилот. - Сейчас не менее будет масштабно. Единственное, что у нас здесь не запланирован прям дрифт-дрифт - здесь локация не предполагает нормально сделать повороты, заносы и так далее".
Самое главное сегодня получить красивые кадры, ведь из этого материала получится трейлер к художественному фильму, который выйдет в голливудский прокат. Параллельно здесь ведется работа над реалити-шоу о дрифте, и очень многое публикуется в соцсетях.
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