На плацу Военной академии присягу на верность Беларуси приняли 800 первокурсников

Первокурсники Военной академии Беларуси приняли присягу. Торжественный ритуал у будущих офицеров набора-2026 прошел на плацу Военной академии.

Дождь пытался внести свои коррективы, но для военных принесение присяги всегда трепетный момент: вчерашние школьники, уже повзрослевшие, в присутствии родных и близких произнесли слова клятвы на верность Родине.

Среди 800 ребят-первокурсников, подтвердивших готовность и стремление честно выполнять свой долг, в том числе 48 девушек. В этом году в академии набрали двух будущих летчиц на авиационный факультет.

"С детства интересовала авиация. Постоянно летали самолеты над городом. И я всегда засматривалась на них и представляла себя либо пилотом, либо летчиком. А потом, когда уже стала взрослее, начала увлекаться сначала гражданской авиацией, а позже военной. Если честно, чуть-чуть волнение имеется, но так как родные стоят недалеко, то чувствуется в любом случае поддержка", - поделилась курсантка Военной академии Беларуси Вероника Каспер.

Подготовка будущих офицеров стартовала в начале августа. Готовить молодежь начинают за месяц и не с теоретических знаний. Первые аудитории - полевые. Новобранцы прошли курс молодого бойца, апогеем которого стала обкатка танком - сложное упражнение, призванное закалить волю будущих офицеров.

Дмитрий Стрешинский, начальник Военной академии Беларуси: "Мы пересмотрели учебные программы в сторону увеличения количества часов на проведение практических занятий. Более 80 % от общего числа учебного времени будет направлено на проведение занятий на технике, при вооружении, в поле. Тем самым придали еще большую практическую направленность подготовке будущих офицеров".

Праздник завершился встречей курсантов с родными и первым увольнением. Впереди у ребят четыре года учебы и вручение лейтенантских погон.