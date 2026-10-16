На полигонах Беларуси прошли финальные этапы учений "Нерушимое братство - 2026" и "Барьер"

На полигонах Лосвидо и Стародорожский прошли заключительные этапы командно-штабных учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2026" и специальных учений "Барьер".

Розыгрыш боевых действий начался на контрольно-пропускном пункте миротворцев. Миротворческие силы прибыли в зону боевых действий для того, чтобы обеспечить порядок и разградить противоборствующие стороны. Но в какой-то момент на контрольно-пропускном пункте началось нападение. Это и стало началом активной фазы учений.

В ходе маневров подразделения отразили нападение на автомобильную колонну с гуманитарными грузами, отработали вопросы оказания медицинской помощи и санитарной эвакуации. Совместное формирование РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ отработало практические действия, направленные на ликвидацию источников биологических угроз и обеспечение биологической безопасности.

На финальном этапе основное внимание было уделено передаче критически важных объектов инфраструктуры и зоны ответственности местным органам власти.

Владимир Белый, начальник Генерального штаба ВС Беларуси: "Если говорить о предварительных результатах, которые мы уже знаем, хотелось бы отметить, что на практическом этапе решен ряд очень серьезных задач, которые потребовали от наших обучаемых выполнения нестандартных действий в условиях урбанизированной территории. Необходимо было действовать в населенном пункте, преодолевать водные преграды, широко применять транспортные и авиационные средства, в том числе средства беспарашютного десантирования. В современных условиях надо работать как на земле, так и на воде, необходимо работать в воздухе и, конечно, решать все эти задачи. Сегодня можно отметить, что за практическими действиями обучаемых стоит также кропотливая работа штабов, которые планировали их применение, которые непосредственно руководили".

В учениях принимали участие контингенты Коллективных сил ОДКБ Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации и Таджикистана. Среди них воинские контингенты, подразделения органов внутренних дел и национальной гвардии, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

Основу российского воинского контингента составили подразделения общевойсковой армии Центрального военного округа. Всего было задействовано более 1500 военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе около 80 разнотипных БПЛА.

Сразу после активной фазы на авансцену выехали спецслужбы, в том числе и спасательная техника. Их задача - ликвидировать последствия нападения на населенный пункт.

Уже подведены промежуточные итоги, было сказано, что решен ряд серьезных задач, в том числе работа совместного контингента в городских условиях. Более серьезные итоги будут подведены позже и поставлены задачи на следующий год.