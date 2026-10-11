На полигонах Беларуси развернуты совместные учения государств ОДКБ

В Беларуси дали старт учениям ОДКБ "Нерушимое братство – 2026" и "Барьер-2026". В Витебске открыли командно-штабное учение с Коллективными миротворческими силами, а в Старых Дорогах - специальные маневры с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. На церемонии начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Владимир Белый подчеркнул, что в условиях растущей военной опасности странам организации необходимо укреплять взаимодействие и быть готовыми совместно отвечать на возникающие угрозы.

Владимир Белый, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси:

"В этой связи на наши государства ложится огромная ответственность - эффективно противодействовать угрозам и обеспечению безопасности в регионе ОДКБ. Именно поэтому мы укрепляем сотрудничество внутри организации, совершенствуем взаимодействие в ходе нашего совместного обучения. Мероприятие, которое мы открываем сегодня, - очередное тому подтверждение. Помимо того что учение является одной из мер стратегического сдерживания в отношении агрессивно настроенных государств, мы еще раз демонстрируем наши теплые отношения, взаимовыручку и единение наших народов".

Основной этап учений впереди. Военнослужащим предстоит отработать проведение миротворческой операции и ликвидацию источников биологических угроз. В маневрах участвуют контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Всего задействовано более 1,5 тыс. военных и свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники.