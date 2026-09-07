На полигоне Брестский стартовало совместное учение Беларуси и Казахстана "Лесное братство - 2026"

На полигоне Брестский стартовали маневры "Лесное братство - 2026" - тактико-специальное учение разведчиков Сил специальных операций Беларуси и десантников Казахстана.

Их цель - отработка совместных действий, повышение оперативной совместимости и, конечно, обмен опытом. Основное внимание - разведке, поиску и нейтрализации незаконных формирований в лесисто-болотистой местности.

Сергей Тимофеев, руководитель совместного тактико-специального учения:

"Спецификой данного учения является разделение военнослужащих по принципу 50 на 50, где из состава разведывательных групп часть командиров составляет контингент Вооруженных Сил Республики Казахстан и последующая часть - 50% - Вооруженных Сил Республики Беларусь. Главная цель - отработать практические навыки, проверить слаженность действий, повысить уровень готовности к решению поставленных задач в любых условиях".

В эти дни белорусские военнослужащие также готовятся к маневрам ОДКБ. Как известно, в середине октября на полигоне Лосвидо пройдет командно-штабное учение с Миротворческими силами альянса "Нерушимое братство - 2026".

На минувшей неделе начальник Объединенного штаба ОДКБ доложил о готовности сил и средств системы коллективной безопасности к проведению совместных учений.