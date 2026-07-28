На полках белорусских магазинов появится около 1 млн единиц школьной одежды

Около 250 школьных ярмарок запланировано в регионах Беларуси к новому учебному году. На таких площадках можно будет найти все необходимое для школьников: одежду делового стиля, обувь, рюкзаки, канцелярию.

В Минске школьные базары будут организованы в 4-х столичных универмагах, а также в торговом центре "Першы Нацыянальны гандлёвы дом".

В швейных мастерских универмагов покупателям будет предоставлена бесплатная подгонка школьной формы. Многие торговые организации проведут акции и предоставят скидки. Торговля товарами школьного ассортимента организована также через интернет-магазины и маркетплейсы.

"Предоставляются совместно с производителями скидки, от 15 до 30 % зафиксировано предоставление данной скидки в данном году. Проводятся акции социальной направленности, которые предусматривают предоставление скидок многодетных семьям, воспитывающим детей инвалидам, домам семейного типа в размере от 5 до 15 % от розничной цены при покупке товаров школьного ассортимента", - отметила заместитель начальника отдела Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Екатерина Макуценя.

Наталия Мороз, заместитель председателя концерна "Беллегпром":

"Что касается обновлений и новинок, это, конечно же, элементы одежды, новые артикулы изделий, которые соответствуют веяниям молодежной моды, например, в последние годы популярны более широкие брюки, оверсайз-размеры. Наши дизайнеры посещают мировые выставки и тоже следуют этим тенденциям, чтобы соответствовать вкусу ребенка. В особенности это касается подросткового возраста".

К новому учебному году предприятия концерна "Беллегпром" изготовили около 300 тыс. изделий. Ассортимент обновлен на 60 %. В целом, на полках белорусских магазинов появится около миллиона единиц школьной одежды. Акцент - на удобство и качество.