На портале Минобразования появится "Витрина репетиторов" для самозанятых учителей

С 1 сентября в Беларуси появится "Витрина репетиторов" - проект для самозанятых учителей. На портале Министерства образования разместят анкеты с педагогическим профилем репетитора.

В список войдут исключительно специалисты с "чистой репутацией" и подтвержденной квалификацией. Для родителей это надежный способ найти необходимого репетитора.

Ольга Рыбаключева, директор Департамента контроля качества образования Министерства образования Беларуси:

"Это мощный инструмент поддержки лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность, со стороны государства. То есть Министерство образования берет на себя задачу проверить те данные, которые репетиторы будут подавать о своем имеющемся образовании, и разместить эту информацию на сайте Министерства образования. это так называемая государственная проверка профессиональных качеств репетиторов. Она дает возможность самим репетиторам открыто заявить о себе на большую аудиторию".

Участвовать в проекте смогут репетиторы, логопеды, музыкальные руководители и другие педагоги. Заявки рассматривает Департамент контроля качества образования.