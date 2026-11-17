В Беларуси участковые инспекторы милиции 17 ноября отмечают профессиональный праздник.



Разобраться в семейном конфликте, пресечь правонарушение или провести профилактику с теми, кто ведет асоциальный образ жизни - для них нет второстепенных задач. Дежурство и в выходные, и в праздники. Даже сегодня сотрудники традиционно на посту, обеспечивая спокойствие и безопасность граждан на вверенных участках.

Андрей Вешторт, старший участковый инспектор ГОМ-1 Московского РУВД Г. Минска: "Это служба, которая учит общению с людьми, делает сотрудника опытным. Это работа, где ты должен знать все азы, понимать, стремиться разобраться и принять решение".

Служить народу и гарантировать безопасность - главная задача участковых. Каждую среду с 17:00 до 20:00 участковые проводят приемы граждан в общественных пунктах охраны правопорядка, где готовы выслушать и помочь каждому.