На праздник "Купалье" в Шкловский район пустят дополнительные автобусы и поезда

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Республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") пройдет 11 июля на берегу Днепра в Шкловском районе. Для удобства посетителей фестиваля в эти дни будет организовано дополнительное транспортное сообщение, пишет БЕЛТА.

Так, 11-12 июля транспортное обеспечение будет организовано Могилевским филиалом "Автобусный парк № 1" и Шкловским филиалом "Автопарк № 5" ОАО "Могилевоблавтотранс". Автобусы пойдут по дополнительно организованным маршрутам. Первый автобус из Могилева через Шклов отправится в 8:30. Далее из Могилева они будут отправляться в 9:50, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20 и 12:50.

Из Александрии в Шклов и Могилев можно будет отправиться в 20:40, 22:00, 23:50, 00:00, 00:30, 1:20, 2:00 и 3:10.

Кроме того, будут работать дополнительные маршруты из Шклова через Копысь и Межник. Это позволит обеспечить транспортную доступность для жителей близлежащих населенных пунктов.

Белорусской железной дорогой во взаимодействии с Могилевским облисполкомом для обеспечения доставки гостей и туристов на мероприятия праздника предусмотрены 14 дополнительных поездов региональных линий экономкласса по маршрутам Могилев - Копысь - Могилев, Орша - Копысь - Орша.

Кроме того, 11 июля с 8:00 до 23:00 предусмотрено курсирование 4 поездов региональных линий экономкласса по маршруту Могилев - Орша и 4 поездов по маршруту Орша - Могилев.

Для удобства гостей и участников праздника будет работать местное отделение ОАО "АСБ Беларусбанк" (10:00-18:30) и передвижная касса на территории фестивального поля. Время ее работы - с 11:00 до 00:00.