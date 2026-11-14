На предприятиях рыбхоза начался сезон промышленного вылова

В рыбхозах страны жаркий и экономически важный период в году. Традиционно он длится 3 месяца: с сентября по ноябрь.

В это время хозяйства массово вылавливают и сортируют полученную продукцию. Товарная рыба активно поставляется в розничную торговлю. Свой вклад вносят и предприятия Минской области.

Жатва - привычно бескрайние золотые поля, гул техники и горы намолоченного зерна. Но здесь вместо хлебных нив - водная гладь, вместо комбайнов - многометровые неводы, а сам урожай бьет хвостом. В рыбхозе "Красная Слобода" в самом разгаре горячий сезон - осенняя путина. На водоемах площадью в сотни гектаров идет спуск воды из прудов. Вода уходит через шлюзы, а вся выращенная за сезон рыба поступает в специальное сооружение.

Для Виктора Александровича Ворошкевича это 40-я по счету водная жатва. Плавниковый урожай ритмично и бережно собирают огромными неводами. Низкая температура воды для работы не помеха, все рыбаки одеты в спецкостюмы.

Чтобы рыба поступила на прилавок в солидном весе, хозяйству нужно приложить максимум усилий, в том числе сохранить урожай в летнюю жару, когда каждый день на счету. Пруд -это не просто водная гладь, а конвейер, где глубина, кислород и рацион просчитаны с особой точностью. Чтобы получить товарную рыбу, нужно без малого 3 года кормления и ухода.

Сергей Хатетовский, директор рыбхоза "Красная Слобода":

"Мы не взвешиваем рыбу, я знаю, что есть карпы, которые до 4 кг, это точно есть. На данный момент мы планируем выловить около 2 тыс. рыбы".

Как рыбхозы обеспечивают продовольственную безопасность страны

Выращивание прудовой рыбы в Беларуси максимально опирается на внутренние ресурсы. Это делает производство защищенным от колебаний внешних рынков. На общую цель – насыщение рациона белорусов не только традиционными видами, но и деликатесной рыбой - работают 17 основных специализированных организаций.

Денис Заяц, заместитель гендиректора государственного объединения по мелиорации земель, водному и рыбному хозяйству "Белводхоз":

"Самый главный момент - подведение итогов. На сегодняшний день мы уже далеко за экватор перешли по облову. 8 тыс. т находится у нас уже на складах. Прогноз на этот год: как минимум получить урожай не ниже прошлого года. В том году страна у нас получила 14,4 тыс. т рыбных ресурсов. Я надеюсь, что этот год будет для нас не хуже. Развиваться будем комплексно. Конечно же, в первую очередь мы планируем и дальше поставлять на рынки наших покупателей, наших потребителей прудовую рыбу. Это наш продукт, который должен быть всегда у хозяйки на столе. Также получается, что одним из основных направлений является развитие производства ценных видов рыб, в частности, наращивание объемов радужной форели".

Рыбу нужно не просто выловить из воды, ее необходимо оперативно рассортировать и определить на передержку и зимовку.

Олег Кузнецов, рыбовод рыбхоза "Красная Слобода":

"Происходит сортировка рыбы на подвиды. По видовому составу карп, толстолоб, амур, карась, сом, щука. В дальнейшем рыба отправляется или на реализацию, или на доращивание. Каждый раз мы примерно сортируем в день от 20 до 26 т рыбы".

Посадочный материал переселяют в зимовальные пруды, их уже подготовили. Здесь рыба будет спать подо льдом до весны, чтобы потом продолжить рост. Часть улова отправят в цех, где из нее готовят стейки, ароматную копченую и вяленую продукцию. Самый отборный урожай уже поступает в продажу. Продавец Ирина Резвых уверяет, что рыба буквально уплывает с прилавков.

Ирина Резвых, продавец рыбхоза "Красная Слобода":

"Загрузили 370 кг. У нас было 5 разновидностей: карась, элитный карп, крупный карп, толстолобик и амуры. Было всего 370. Продали почти все".

Работники "Красной Слободы" планируют завершить массовую путину до наступления устойчивых заморозков, чтобы поставить на столы белорусов сотни тонн качественного продукта.