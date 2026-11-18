Беларусь - страна качественных продуктов. Все достижения АПК представлены на выставке PRODEXPO-2026. Одно из центральных событий - форум "Кооперационное взаимодействие в рамках СНГ". Он приурочен к 35-летию образования Содружества. Прозвучат экспертные мнения и мнения дипломатов разных стран.

Евгений Русак, замдиректора Национального центра поддержки экспорта:

"Что гарантирует долгосрочное сотрудничество? Продвинутые формы взаимодействия. Если говорить о кооперационном сотрудничестве, это тоже не какой-то закрытый перечень сфер. Это может быть совместное производство, реализация совместных научных проектов, взаимодействие по выводу продукции на рынки третьих стран".

Эрбол Султанбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси:

"Мы работаем в том числе и в части развития научно-технического сотрудничества. Белорусский сорт пшеницы "Дарья" достаточно популярен и широко применяется в Кыргызстане. В свою очередь кыргызской стороной переданы образцы кыргызского сорта люцерны "Батма" белорусским коллегам для проведения соответствующих испытаний. И в следующем году мы также планируем передать белорусским коллегам для проведения экологических испытаний сорт кыргызской сахарной свеклы КО-70".

Сегодня второй день выставки. Пройдут соревнования кондитеров, открытые кухни и международный симпозиум хлебопеков. Продолжаются переговоры производителей, бизнеса и торговых сетей.