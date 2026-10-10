В 2025-м на пространстве СНГ предотвращено порядка 2,5 тыс. преступлений террористического характера

Руководитель Антитеррористического центра государств - участников СНГ Евгений Сысоев в "Актуальном интервью" о практических результатах работы организации.

Антитеррористический центр СНГ работает под руководством Совета руководителей специальных служб государств, состоящих в СНГ. Заседания совета проходят два раза в год, на которых отчитываются об итогах работы.

Евгений Сысоев

"Перед центром стоит не столько координационная, сколько задача содействовать координации деятельности специальных служб и компетентных органов", - отметил собеседник.

По результатам 2025 года, отметил руководитель АТЦ, на пространстве Содружества предотвращено порядка 2,5 тыс. преступлений террористического и экстремистского характера, из них порядка 300 - террористические акты. "Центр располагает конкретными цифрами по выявленным и задержанным террористам, экстремистам и их ячейкам", - заявил Евгений Сысоев.

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