На протяжении всей посевной кампании аграрии могут обратиться на горячую линию профсоюзов

Профсоюзы Беларуси в период посевной кампании запустили горячую линию по охране и условиям труда аграриев.

Звонить можно в будние дни с 8:30 до 17:30 по телефону +375 (29) 676-18-40.

Обеспеченность спецодеждой, обувью, горячим питанием, вопросы, связанные с трудовыми отношениями. Каждое обращение будет детально отрабатываться.