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На протяжении всей посевной кампании аграрии могут обратиться на горячую линию профсоюзов
Профсоюзы Беларуси в период посевной кампании запустили горячую линию по охране и условиям труда аграриев.
Звонить можно в будние дни с 8:30 до 17:30 по телефону +375 (29) 676-18-40.
Обеспеченность спецодеждой, обувью, горячим питанием, вопросы, связанные с трудовыми отношениями. Каждое обращение будет детально отрабатываться.
Напомним, с марта профсоюзы осуществляют общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда во всех регионах Беларуси.