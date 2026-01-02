На пути технологического суверенитета - в Беларуси продолжат развивать инновационную инфраструктуру

Но чтобы и дальше успешно развивать социальную политику в Беларуси, нужен рост экономики. От этого напрямую зависит качество жизни.

В основе стратегии новой пятилетки - высокотехнологичная экономика. Продолжается создание инновационных производств, реализуются инвестиционные проекты в фармацевтике, оптике, микроэлектронике. От ученых ждем прорывных проектов для реального сектора.

Новые рабочие места и увеличение объемов продукции

Почти авиационный завод, говорят про новое предприятие МАЗ. Только вместо самолетов здесь собирают автобусы. Масштабы впечатляют: свыше 32 тыс. кв. м или 8 футбольных полей. И это только площадь цеха сварки и сборки. Всего же производство занимает более 40 тыс. квадратов. Весь технологический процесс под одной крышей - от первого элемента до готового автобуса. Передовые технологии позволили вдвое нарастить выпуск пассажирской техники и создать новые рабочие места.

Валерий Иванкович, гендиректор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ"

Валерий Иванкович, гендиректор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ":

"Технологичность сборки, возможность применять гибкие производственные подходы позволяют решать любые экономические и технические задачи. Это технологический суверенитет Минского автомобильного завода, холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Республики Беларусь в части развития собственного направления сегмента пассажирского автотранспорта в действии".

цех завода

Достижения научно-технической сферы

Последние годы стали рекордными в Беларуси по достижениям в научно-технической сфере, особенно в транспортном машиностроении, фармацевтике, производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры. Госпрограмма инновационного развития до 2025 года предусматривала более 100 инновационных проектов. Без лишней скромности, но белорусам есть чем гордиться. Чего только стоит БелАЭС и БНБК.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"В плане инвестиционной политики мы завершили многие важнейшие для страны коммерческие проекты. Всем известна Белорусская атомная электростанция, ряд новых заводов и БНБК. Получаем существенный эффект, например, от того, что продолжаем развивать свое собственное легковое автомобилестроение, там же вопросы локализации. В принципе за пятилетку мы реализовали более 700 проектов".

Разработками новых технологий заняты 6,8 тыс. белорусов. В стране 22 субъекта инновационной инфраструктуры. Это 15 технопарков, 5 центров трансфера технологий, Белорусский инновационный фонд, Национальный центр интеллектуальной собственности.

Денис Коржицкий, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

"Мы стремимся в новой пятилетке нарастить объем экспорта именно высокотехнологичной продукции. В принципе такие же задачи ставят и мировые лидеры на сегодняшний день. Китайские исследователи стремятся найти те инструменты, которые позволят развить китайские высокие технологии, хотя, казалось бы, это мировой лидер. Тем не менее они все время разрабатывают этот инструментарий. Естественно, мы тоже стремимся к тому, чтобы развить этот высокотехнологичный сектор".

Связка ученых и промышленников

за компьютером

Беларусь - одна из тех стран, где не просто обладают инновационными технологиями, но и создают их. Разрыв между лабораторией и производством недопустим. Вот почему глава государства неизменно требует от ученых и промышленников быть в крепкой связке. Беларусь вступает в новую пятилетку. Экономическое развитие невозможно без модернизации и цифровой трансформации.

Ориентир на прорывные высокотехнологичные проекты. Среди ключевых сфер микроэлектроника и приборостроение, станкостроение и робототехника, беспилотные системы и техника с использованием искусственного интеллекта.