На республиканском семинаре в Минске обсудили правила внешней торговли

Беларусь торгует более чем со 150 странами мира. Каждая единица проданного отечественного товара фиксируется на бумаге - сопровождается конкретным экспортным контрактом. О том, как правильно его составлять и какие важно учесть нюансы в этом деле, сегодня обсуждают на республиканском семинаре в Минске. Более 250 участников - в офлайн-формате и около 500 - в онлайн.

Виталий Вабищевич, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

"Контракты - это фактически сердце внешнеэкономической деятельности, или, точнее сказать, юридическое сердце внешнеэкономической деятельности. И вы не представляете, сколько вопросов возникает у наших предприятий, у наших экспортеров, когда они заключают контракты. Элементарно, работая сегодня с Индонезией, мы же не можем просто заключить контракт, исключительно ориентируясь на нормы права Беларуси, а международное право, а императивы, которые есть в Индонезии? Представляете, какой большой объемный массив знаний должен быть у каждого конкретного предприятия. К сожалению, не всегда этот массив знаний есть. Поэтому очень важно показывать схемы, пошаговые инструкции и действия, которые должны предпринимать наши предприятия, чтобы их контракты реально защищали наши интересы".

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

"Юридическое сопровождение весьма важно в этой работе, поскольку на каждом из этапов порой субъекту хозяйствования нужен должный, дельный совет, который позволит не только выполнить контракт, но и избежать возможных спорных ситуаций. Министерство юстиции во взаимодействии с Белорусской республиканской коллегией адвокатов определило также перечень адвокатов, которые специализируются в сфере внешнеторговой деятельности и могут оказывать помощь нашим субъектам хозяйствования. Причем речь идет о поддержке не только в рамках возможных судебных разбирательств в иностранных судах или в международных арбитражах, но и в рамках договорной текущей работы. Есть поговорка о том, что лучший юрист - это юрист, который не допустил возникновения споров, поэтому юридическая поддержка экспортной деятельности сегодня тоже у нас будет в фокусе внимания".

К слову, для наших экспортеров на постоянной основе проводятся образовательные семинары, форумы, конференции. Уже с 21 октября стартует бизнес-курс БелТПП "Путь экспортера" с упором на практический опыт топ-менеджеров белорусских компаний.