На "Российской энергетической неделе" обсудили кризис в Европе и сотрудничество с Беларусью

В Москве проходит IX Международный форум "Российская энергетическая неделя".

Сегодня, когда в мире по сути идет война за энергоресурсы, в российской столице эксперты из десятков стран мира обсуждают очень важные вопросы. Один из них - энергетическая безопасность.

Энергетический кризис в Европе

Форум собрал более 5 тыс. экспертов из 66 стран мира. И такая широкая география наперекор всем санкциям свидетельствует о высоком интересе к диалогу с Россией по вопросам развития энергетики. Из-за резкого подорожания нефти и газа на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и проблем с логистикой сегодня Европа столкнулась с серьезным энергетическим кризисом. Например, в странах Балтии в сентябре цена на электроэнергию выросла в 3 раза. Во многих штатах США ощущается острая нехватка топлива. Просчитав все риски для экономики, Трамп заключил с Россией "дизельную сделку" и объявил, что она нужна не только Америке, но и всему миру.

Елена Пономарева, доктор политических наук, профессор МГИМО: "США озабочены феноменальным ростом цен на дизель, потому что Америка - это страна автомобилей, и не только легковых, но и грузовых. Поэтому рост цен в 4-5 раз существенен для американцев. Понятно, что сами США эту проблему и устроили и теперь они пытаются это решать в своих интересах. И РФ это понимает. Но установление более-менее нормальных отношений, отмена определенных санкционных пакетов против РФ, естественно, не может вызывать восторгов у других сторон, которые принимают участие в конфликте в Украине, в том числе у киевского режима. Более того, дизельная сделка дала возможность выйти на другие вопросы, в частности, по урегулированию украинского кризиса. Чем это закончится - посмотрим, потому что Трамп много говорит, но далеко не все, что он говорит сбывается".

Рынок Беларуси приоритетный для российских компаний

Многие эксперты считают, что энергетика будущего - это электротранспорт. У него два явных преимущества: экологичность и экономичность. И сегодня Беларусь и Россия тесно сотрудничают в этом направлении. На форуме представлены мобильные электрозарядные станции. Их можно устанавливать на улицах или в любом жилом комплексе. 4-5 часов зарядки хватит на 400 км пути.

Александра Щеглова, замдиректора компании по производству электрозарядных станций: "Рынок Беларуси для нас как для производителя является приоритетным. У вас больше электрокаров, чем у нас в России, соответственно, больше зарядных станций можно поставить. И сейчас один из стратегических шагов нашей компании и всех производителей электрозарядных станций - это выход на белорусский рынок".

Новые решения в энергетическом комплексе

Энергетический комплекс нуждается в нестандартных решениях и профессиональных кадрах, поэтому целый день форума был посвящен молодежным проектам. Студенты презентовали свои дипломные исследования по теме "Генерация будущего" и представили свой, молодежный прогноз на развитие энергетики.