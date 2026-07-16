На "Славянском базаре" стартовала акция МВД "За безопасность - вместе!"

"Славянский базар" удивляет своим разнообразием. Картина Марка Шагала "Над городом" впервые экспонируется на фестивале. Выставка шедевра мастера и уроженца Витебска открылась в Художественном музее города.

В Витебске стартовала акция МВД "За безопасность - вместе!". Гостей ждут на площади Тысячелетия и предлагают прокатиться не только на сигвеях, электроскутерах. Для самых активных открыты скалодром и экстремальная полоса препятствий. Работают фотозоны, службу несет конный патруль. На площадке всех угощают вкусной кашей.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Задача сотрудников органов внутренних дел - сделать так, чтобы люди отдыхали и не думали о безопасности, - об этом думаем мы. Сконцентрированы силы не только здесь, где находится амфитеатр, но и в целом в городе Витебске. Везде - на земле и воде - обеспечена охрана общественного порядка. Везде работают наши патрули, сотрудники".

Для участников подготовили подарки. Суперприз - велосипед. Розыгрыш состоится 19 июля на площади Победы во время финала акции "За безопасность - вместе!".