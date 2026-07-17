На "Славянском базаре" стартовали Дни молодежи: форумы, квесты и новая активность для молодых

Дни молодежи на "Славянском базаре" насыщены разноплановыми мероприятиями. Фестивальная программа дает новому поколению простор для самовыражения.

Десятки имиджевых проектов презентовали участники пленарного заседания "Время молодежи Содружества". Среди основных направлений - популяризация традиционных семейных ценностей, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание.

"Мы проводим встречи с молодыми адвокатами, где каждый молодой человек в рамках площадки "Молодежь ВПраве" может получить бесплатную юридическую помощь. Реализуем региональные молодежные женские форумы, где наши девушки могут проявить себя не только как лидеры общественного мнения, но и молодые будущие мамы. Также совместно с Синодальным отделом по делам молодежи мы с молодыми людьми обсуждаем вопрос семьи, вопрос религии, почему нужно создавать семьи", - отметила председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси Алина Ретькова.

Павел Алексо, секретарь ЦК БРСМ:

"Проекты, которые действительно сегодня востребованы, представляют интерес - это и лагерь "Дружба" в Гомельской области, это и замечательный патриотический проект "Дорогами памяти и славы" Могилевщины, который награжден премией за духовное возрождение. Это и проекты от молодежной столицы - города Минска. У них уникальные проекты: это и минская смена по воспитанию, становлению лидеров молодых, и кадровые лестницы, и другие".

В распоряжении молодежи ключевые площадки "Славянского базара" - Центральный спортивный комплекс в эту ночь раскачают "Ритмы лета".

Молодых и активных приглашают на квесты, кинопоказы и встречи без галстуков, а также сплавы на сапбордах. Такая активность впервые в фестивальной программе.