Национальное собрание Беларуси отмечает юбилей. В ноябре 1996 года на республиканском референдуме было принято решение о создании двухпалатного парламента. С важной датой парламентариев поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что сегодня Национальное собрание - один из ключевых элементов системы органов власти, который обеспечивает принятие эффективных законодательных актов.

За тридцатилетний период парламентарии всех созывов одобрили более 2,5 тыс. законов, направленных на упрочение суверенитета и безопасности страны, развитие экономики и социальной сферы, продвижение интересов Беларуси на международной арене. 27 ноября в Овальном зале собрались те, кто стоял у истоков, и те, кто формирует законодательную повестку прямо сейчас.

Тридцать лет в объективе - на выставке собрана фотохроника всех восьми созывов: жаркие дискуссии в комиссиях, работа над законопроектами в Овальном зале и в регионах.

"Мы, придя в шестой и в седьмой созыв, продолжили эту масштабную титаническую работу, не теряя связи с нашими избирателями. Поэтому все правки, которые вносились в законодательство, шли от жизни, от людей", - отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого и седьмого созывов Валентина Ражанец.

Ольга Политико, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей пятого и шестого созывов, отметила, что опыт работы в реальном секторе экономики позволял депутатам понимать, как законы сказываются на деятельности конкретных заводов и фабрик, и побуждал их максимально скрупулезно прорабатывать инициативы.

Экспозиция приурочена к циклу парламентских чтений "Национальное собрание. История и современность". Старт дали в Полоцке, обратившись к истокам белорусского народовластия, а затем эстафету принял Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, где в центре внимания была работа Верховного Совета БССР до войны, в годы лихолетья и во время восстановления страны.

Сегодня - уникальный момент. В Овальном зале собрались депутаты Палаты представителей всех восьми созывов. Тон исторической встрече задали максимально высокий. Чтения открыли поздравлением главы государства по случаю 30-летия Национального собрания. Его зачитал спикер парламента.

"Убежден, что депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики будут и впредь демонстрировать высокий профессионализм, неравнодушное отношение к делу, помогать людям в решении их насущных проблем. Желаю вам здоровья, счастья, успехов во всех делах и начинаниях на благо родного Отечества. Александр Лукашенко, 27 ноября 2026 года".

За 30 лет парламентарии рассмотрели более 2,5 тыс. законопроектов. Они помнят, как начинался путь суверенного государства: тогда вопросы продовольственной безопасности, строительства жилья и выхода на внешние рынки казались почти фантастикой. Сегодня Беларусь - признанный экспортер продуктов питания, а отечественную технику знают по всему миру. В этих стенах вместе со всей страной принимаются важнейшие решения, утверждается бюджет, закладывается законодательный фундамент для роста экономики и социальной защиты граждан.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Перед каждым созывом стояли свои задачи, характерные для того исторического периода. Это вопросы становления, развития нашей экономики, вопросы национальной безопасности, жизнь вносит свои коррективы. Появляются новые вызовы и угрозы, на которые необходимо реагировать. И не просто реагировать, а законодательно обеспечивать".

Особое место в работе парламентариев занимает союзный вектор. За три десятилетия депутаты двух стран выстроили прочный правовой фундамент интеграции. Сегодня коллеги присоединились к поздравлениям.

"Давайте поздравим наших коллег с этой знаменательной датой. Мы вместе строим Союзное государство, делаем все для того, чтобы граждане наших стран от этого выиграли. Действуем в интересах своих государств, постоянно находимся в диалоге", - сказал председатель Государственной думы Федерального собрания России Вячеслав Володин.

Александр Сегодник, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания:

"Я отработал в парламентском собрании Союза Белоруссии и России. Вы знаете, это уникальная вообще форма взаимодействия двух стран. Сколько мы сближали законодательную базу России и Беларуси. Для чего? Для того чтобы наши жители в России чувствовали себя, в общем-то, как граждане России. И также, когда россияне приезжают в Беларусь, и тоже. Смотрите, пенсии, у нас здравоохранение, образование, в общем-то, люди, все для людей".

В Доме правительства 27 ноября собрались депутаты восьми созывов Палаты представителей. Это наглядный пример преемственности: как эстафету они передают друг другу главный ориентир - вместе развивать Беларусь так, чтобы будущие поколения гордились своей страной.