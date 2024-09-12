На Совете Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Могилеве обсудили планы сотрудничества

Укрепить сотрудничество, поставить его на службу интересам народов двух стран. В Могилеве на Совете Парламентского собрания Союза Беларуси и России обсудили актуальные вопросы взаимодействия, в том числе в сфере здравоохранения, обеспечения равного доступа к медицинской помощи граждан двух стран. Подробности в сюжете Андрея Ястребова (см. видео).