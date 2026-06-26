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На территории Беларуси проходит очередной процесс обмена военнопленными между Россией и Украиной
Автор:Редакция news.by
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На территории Беларуси проходит очередной процесс обмена военнопленными между Россией и Украинойnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4451be0c-b30e-476b-8f86-b185e0e2b48f/conversions/c12ecdd7-1a9e-4ad9-ab12-d46bacb53a56-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4451be0c-b30e-476b-8f86-b185e0e2b48f/conversions/c12ecdd7-1a9e-4ad9-ab12-d46bacb53a56-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4451be0c-b30e-476b-8f86-b185e0e2b48f/conversions/c12ecdd7-1a9e-4ad9-ab12-d46bacb53a56-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4451be0c-b30e-476b-8f86-b185e0e2b48f/conversions/c12ecdd7-1a9e-4ad9-ab12-d46bacb53a56-xl-___webp_1920.webp 1920w
Возвращены 160 российских военнослужащих, взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.