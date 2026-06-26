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На территории Беларуси проходит очередной процесс обмена военнопленными между Россией и Украиной

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На территории Беларуси проходит очередной процесс обмена военнопленными между Россией и Украиной

Возвращены 160 российских военнослужащих, взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. 

Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Разделы:

Общество

Теги:

Беларусьобмен пленнымиРоссия-Украина