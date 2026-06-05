Белорусская сторона в очередной раз выступает в роли миротворца и помогает людям вернуться домой.

На территории Гомельской области Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "185 на 185". В результате обмена домой вскоре также вернутся и пятеро гражданских с каждой стороны. Почти 4 сотни семей снова воссоединились.

Российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту приземлился на белорусской земле около 10 утра. Ясное небо и благоприятная погода способствовали успешному проведению гуманитарной миссии. Прибытия борта на аэродроме уже ожидали автобусы, укомплектованные продуктами питания, а также бригады медиков, готовые оперативно оказать необходимую помощь

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"Наша основная задача - это осмотр, сортировка. Оказание неотложной помощи, если есть необходимость. Если у пациентов есть различные контузии, баротравмы, конечно же, можем обезболить, помочь облегчить состояние. Дальнейшее лечение не проходит по месту пребывания, но пациенты в целом, они всегда стабильны", - отметил медик.

Колонна машин в сопровождении направилась к границе

Пленные, которые попали в списки обмена, говоря официальным языком, пригодны для транспортировки. Однако в силу возраста или сопутствующих заболеваний в пути кому-то может стать плохо. В этот раз одному из прибывших людей действительно понадобилась помощь. Ее сразу в машине скорой помощи оказали. Когда первые формальности были соблюдены, колонна из автобусов и машин скорой помощи в сопровождении направилась к границе.

Шок и слезы... слезы счастья

Никто до последнего не верил и не осознавал, что свобода наступит совсем скоро. Впрочем, это и понятно: позади - от нескольких месяцев до нескольких лет в плену. Когда пришла новость о том, что их привезли для обмена, первой реакцией стали шок и слезы - слезы счастья, которые невозможно сдержать.

Вера, надежда и любовь - три силы, которые помогают военным в плену

Вера, надежда и любовь - три силы, которые помогают военным, оказавшимся в плену, приблизить час возвращения на Родину. Вера в Бога, надежда на то, что все страшное скоро закончится и любовь родных. После общения с военнослужащими становится понятно: семья - это главное, что помогало держаться и приближать день освобождения.

звонки родным news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6b119b3-a132-41ac-9aa2-f0c115346a33/conversions/a175d09e-0093-4b7b-9253-311254d54d4e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6b119b3-a132-41ac-9aa2-f0c115346a33/conversions/a175d09e-0093-4b7b-9253-311254d54d4e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6b119b3-a132-41ac-9aa2-f0c115346a33/conversions/a175d09e-0093-4b7b-9253-311254d54d4e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6b119b3-a132-41ac-9aa2-f0c115346a33/conversions/a175d09e-0093-4b7b-9253-311254d54d4e-xl-___webp_1920.webp 1920w

После обмена - в первую очередь, конечно, звонки родным. Журналисты стали свидетелями первых разговоров с близкими и услышали главную новость о том, что человек жив и скоро будет дома.

Вытащить своих и вернуть их домой

Процедура обмена военнопленными прописана в Женевской конвенции 1949 года. Статья 109 говорит о том, что стороны должны организовать репатриацию больных и раненых. Кроме этого, на этапе переговоров стороны могут согласовать передачу здоровых военных, которые уже долгое время пробыли в плену.

Почти за 8 десятков лет архитектура мироустройства и ведение военных конфликтов изменились. Процедура проводится с учетом новых реалий. Но гуманитарный принцип остался неизменным: вытащить своих и вернуть их домой.

Шамсаил Саралиев, депутат Государственной думы России:

"15 июня 2022 года, благодаря проведенному нами переговорному процессу, удалось вернуть двух бойцов без обмена. Я благодарен белорусской стороне за содействие как в тот раз, так и в последующем - в этом богоугодном деле и гуманитарном процессе, когда люди возвращаются домой. В первую очередь хочу сказать спасибо Президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко за предоставленную возможность. Благодарю всю команду: медиков, офицеров, солдат, которые помогают нам. Сама организация здесь действительно проходит на высшем уровне".

Кроме военных сегодня на родину вернулись и 10 гражданских - пятеро из России, и столько же из Украины. С каждым пообщались уполномоченные по правам человека обеих стран.

"Новая Гута" - место для диалога

Белорусская площадка, а точнее пункт пропуска "Новая Гута", уже не в первый раз становится местом для диалога России и Украины, и сегодняшний день не стал исключением. Помимо обмена гражданами, здесь состоялись прямые переговоры представителей двух сторон. Правозащитники договорились посетить места содержания военнопленных, поспособствовать в налаживании связи с родственниками (в том числе для обмена письмами), а также продолжать взаимодействие в этом направлении. Об этом в совместном заявлении сообщили уполномоченные по правам человека двух стран.

Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека:

"Сегодня у нас состоялась первая встреча с новоизбранным уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Яной Валерьевной Лантратовой. Я очень благодарен за то, что этот диалог состоялся. Мы обсудили множество вопросов и достигли конкретных договоренностей. Во-первых, мы начинаем взаимодействие с чистого листа. Особое внимание будем уделять верификации списков. Мы договорились продолжать все позитивные наработки, которые были реализованы российской стороной за предыдущие годы".

Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в России:

"Мы договорились еще об одном направлении. Дело в том, что зачастую возникают вопросы, если с любой стороны погиб боец, а его родители, например, жили на территории другой страны, то чтобы не возникали сложности с документами, с оформлением выплат и льгот, мы договорились, что у нас будет общий канал коммуникации. Мы будем обмениваться оперативно такими документами для того, чтобы помогать нашим гражданам".

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Обмен военнопленными - процесс сложный в подготовке и требующий терпения

На белорусской земле совершено уже более 70 обменов - как военнопленными и гражданскими лицами, так и телами погибших. Беларусь знает ценность каждой жизни и понимает, насколько близким важно увидеть родного человека или попрощаться с ним. К этой гуманитарной миссии наша страна подходит с полной ответственностью, и нам в этом доверяют.

Роль Минска и лично белорусского лидера

Беларусь всегда может подключиться и сделать больше для урегулирования. Надо договариваться. Об этом в том числе шла речь в минувшем августе, когда президенты Беларуси и России отвечали на вопросы журналистов во время встречи на Валааме.

То, что именно Минск отвечает за столь деликатное дело, союзники, очевидно, ценят.

Москва благодарна Минску за помощь в обмене военнопленными

"Мы одинаково ко всем относимся. Он ( Владимир Путин - прим. ред.) это поддерживает. Люди - и украинцы, и россияне, - они ведь воины. Кто-то ранен, кто-то еще чего-то… Всех желающих мы в больницу сразу, если срочно надо оказать помощь. А такие люди есть, - отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Речь не только о военнопленных, но и о передаче тел погибших. Украинцы никому ничего не доверяют. Вот белорусы пускай, грубо говоря, переносят тела одних туда, других сюда - только белорусы. Нас попросили россияне, украинцы согласились с этим - мы это делаем. Надо будет - предложат еще".

Владимир Путин, президент России (01.08.2025):

"Что касается участия Украины в переговорном процессе, то мы очень благодарны Александру Григорьевичу и вообще Беларуси за ту поддержку, помощь, которую нам Беларусь оказывает и Президент Беларуси. Мы в контакте постоянно".